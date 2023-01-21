В Минобороны РФ раскрыли потери ВСУ на донецком направлении

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru

На местности работают добровольцы штурмовых отрядов. При поддержке оперативно-тактической и армейской авиации им удалось освободить населенный пункт Двуречье. Противник повержен.

Российские военные в ходе выполнения очередной боевой задачи на донецком направлении ликвидировали несколько десятков украинских террористов. Благодаря четкости и слаженности в работе, бойцам удалось освободить населенный пункт Двуречье. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также две гаубицы Д-20 и Д-30», — отметил генерал-лейтенант.

Кроме того, уточнил Игорь Конашенков, в районе населенного пункта Водяное Донецкой народной республики уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ. А в районе населенного пункта Малиновка ликвидирована радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-37.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что киевский режим срочно перебрасывает резервы в Запорожскую область.