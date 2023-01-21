У бывшей жены Гуфа Айзы нашли огромную опухоль

Фото: Instagram* / aizalovesam

Знаменитость пребывает в расстроенных чувствах, а поклонники надеются на ее выздоровление.

У известного блогера и бывшей жены рэпера Гуфа врачи диагностировали огромную опухоль. Об этом знаменитость лично сообщила своим подписчикам.

«Если честно, я немного расстроена. Неприятный диагноз мне сообщил врач. <…> Нет, у меня не ВИЧ и не психическое расстройство, к вашему сожалению, а всего лишь киста огромного размера», — написала Айза в своем Telegram-канале.

Однако в другие подробности — где у нее образовалась опухоль и беспокоит ли она ее — экс-супруга рэпера рассказывать не стала, лишь поблагодарила переживающих за нее фолловеров. Некоторые из них даже поделились своим опытом борьбы с аналогичным диагнозом и поспешили ее успокоить. Они уверены, что знаменитость обязательно поправится.

«Ничего страшного, тебя полечат, и все будет хорошо»;

«Надеюсь, ты быстро пойдешь на поправку;

«Поправляйся, красотка, все будет хорошо»;

«Возможно даже последствия ковида, у меня случилось именно после него! Все наладится, ты быстро справишься!» — написали ей пользователи.

Айза Лилуна — телеведущая, рэп-исполнительница и бизнес-вумен. В сети девушка больше прославилась благодаря громким романам. Самым обсуждаемым стал союз с рэпером Гуфом, молодые люди были женаты с 2008 по 2014 год, от этих отношений у них растет 12-летний сын Сами. Среди прочих избранников знаменитости также певец и блогер Олег Майми, с которым Айза провстречалась полтора года. также имя блогера было на слуху в период ее дружбы с телеведущей Ксенией Бородиной и экс-участницей «Дома-2» Аленой Водонаевой. Ни с одной, ни с другой бизнес-вумен несколько лет уже не общается.

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