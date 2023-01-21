ВСУ сбросили гранаты на территорию мелькомбината в Курской области

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Под ударом снова оказался поселок Теткино.

Очередные атаки предприняли украинские боевики на приграничный поселок Теткино, расположенный в Курской области. Туда утром, 21 января, прилетели две гранаты, удар пришелся на территорию мелькомбината. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Сегодня утром в Теткино ВСУ сбросили две гранаты на территорию мелькомбината», — говорится в его Telegram-канале.

Он также уточнил, что пострадавших в результате ЧП нет.

К слову, ВСУ уже не первый раз пытаются нанести удары по населенному пункту. В начале месяца, 8 января, боевики совершили обстрел поселка, на который пришлось не менее десяти прилетов. В результате инцидента пострадала энергетическая инфраструктура поселка, но обошлось без жертв.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

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