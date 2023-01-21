Киевский режим срочно перебрасывает резервы в Запорожскую область
Рогов: киевский режим в срочном порядке стягивает резервы в Запорожскую область
Фото: www.globallookpress.com / Sadak Souici
Накануне официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков докладывал общественности об уничтожении складов артиллерийских и реактивных снарядов противника.
Киев срочно перебрасывает резервы на запорожский участок фронта. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По словам чиновника, киевским режимом силы перебрасываются с запорожско-криворожского направления, а именно, из-под Днепропетровска, из Криворожской области и других участков.
«Поближе к линии боевого соприкосновения, чтобы отрабатывать тяжелой артиллерией и ракетными системами залпового огня (РСЗО)», — пояснил Рогов.
Со слов собеседника, за последние несколько дней российские войска взяли под полный огневой контроль трассу Каменское — Орехов. По ней происходит основное снабжение Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Рогов добавил, что сейчас неонацисты находятся в состоянии «очень острого снарядного голода», поскольку раньше их атаки были более массированными.
«Это связано с тем, что нарушена логистика при взятии под контроль дороги вдоль линии боевого столкновения, а также уничтожены склады, на которых хранилось это оружие и боеприпасы», — заключил собеседник.
Накануне официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков докладывал общественности об уничтожении складов артиллерийских и реактивных снарядов противника, а также военной техники и вооружений врага.
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