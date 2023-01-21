Киевский режим срочно перебрасывает резервы в Запорожскую область

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Накануне официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков докладывал общественности об уничтожении складов артиллерийских и реактивных снарядов противника.

Киев срочно перебрасывает резервы на запорожский участок фронта. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По словам чиновника, киевским режимом силы перебрасываются с запорожско-криворожского направления, а именно, из-под Днепропетровска, из Криворожской области и других участков.

«Поближе к линии боевого соприкосновения, чтобы отрабатывать тяжелой артиллерией и ракетными системами залпового огня (РСЗО)», — пояснил Рогов.

Со слов собеседника, за последние несколько дней российские войска взяли под полный огневой контроль трассу Каменское — Орехов. По ней происходит основное снабжение Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Рогов добавил, что сейчас неонацисты находятся в состоянии «очень острого снарядного голода», поскольку раньше их атаки были более массированными.

«Это связано с тем, что нарушена логистика при взятии под контроль дороги вдоль линии боевого столкновения, а также уничтожены склады, на которых хранилось это оружие и боеприпасы», — заключил собеседник.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков докладывал общественности об уничтожении складов артиллерийских и реактивных снарядов противника, а также военной техники и вооружений врага.

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