СБУ: контрразведывательные мероприятия проводят в Киеве

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Отмечается, что все происходит в Деснянском районе столицы Украины.

На территории Киева проводят контрразведывательные мероприятия. Об этом сообщили представители Службы безопасности Украины. Заявление опубликовали в Telegram-канале СБУ утром 21 января.

«Служба безопасности проводит контрразведывательные <…> мероприятия на территории Деснянского района столицы», — уточнялось в сообщении.

Согласно предоставленной информации, целью мероприятий является повышение уровня безопасности граждан Незалежной и усиление контрдиверсионной защиты объектов критической инфраструктуры.

В СБУ предупредили граждан о возможных досмотрах личных вещей, а также автомобилей.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

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