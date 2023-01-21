В Telegram ограничат передачу платежной информации для ряда организаций

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Как следует из решения, некоторые банки не смогут предоставлять услуги через мессенджер.

С 1 марта 2023 года передача платежной информации и персональных данных через Telegram будет ограничена. Об этом сообщает издание РИА Новости.

«В качестве основных критериев, позволяющих отнести программу для ЭВМ к иностранным мессенджерам <…> ряду организаций в России запрещено будет использовать такие мессенджеры для передачи платежных документов и персональных данных при предоставлении услуг», — осведомляет Роскомнадзор.

Telegram уже с 22 ноября 2021 находится в списке иностранных мессенджеров, осуществляющих деятельность в интернете на территории РФ.

Иноагентов в России взяли под государственный контроль

Недавно банк ВТБ сообщил, что запускает работу онлайн-банка в мессенджере Telegram, в котором будут доступны просмотр баланса по картам и счетам, переводы через СБП и оплата мобильной связи. В Альфа-банке работают в Telegram с 2020 года, и в конце 2022 года анонсировали проект банкинга в нем, а Промсвязьбанк (ПСБ) еще два года назад запустил в Telegram бизнес-ассистента для предпринимателей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сбербанк начал работу в Крыму.