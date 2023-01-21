Никита Джигурда в 19 лет закрутил роман с 51-летней педагогом и затем ей изменял

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich, Дмитрий Голуб; 5-tv.ru

Знаменитый актер сообщил, что роман с преподавателем по музыке сделал его отличником. В ответ журналистка крикнула: «Этот дебил еще и поет!».

Российский актер Никита Джигурда признался, что в юности неоднократно вступал в интимную связь с педагогом. Роман он закрутил с 51-летней женщиной, когда ему самому было всего 19.

«Я был в театральном институте. 19 лет мне было. Была наш педагог по музыке. Ей было то ли 49, то ли 51 год. Не она совратила, а я… Я и в те времена, советские, был белой вороной — в хорошем смысле этого слова. Я к ней клинья стал подбивать, а она сдалась. И продолжала быть педагогом», — поведал артист журналистам во время празднования 47-летия Анастасии Волочковой.

Никита Джигурда уточнил, что на завоевание сердца педагога ему потребовалось две недели. На успеваемости роман сказался наилучшим образом, несмотря на постоянные измены будущей знаменитости.

«Сдалась через пару недель — быстро. Продолжалась эта связь где-то пару лет. Но она не единственной была. Она это знала. Отличником был по музыке!» — сообщил артист.

Признания Никиты Джигурды вызвали бурный хохот среди присутствующих. На этом фоне произошел странный диалог. Одна журналистка хотела прибавить веселья и случайно оскорбила актера. Тот, впрочем, не обиделся.

«Этот дебил еще и поет!» — крикнула журналистка, попытавшись, спародировать мысли педагога.

«Ну, можно и так сказать», — со смехом ответил на ее реплику Джигурда.

«Никит, простите», — извинилась девушка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Никита Джигурда назвал сумму, за которую готов изменить любимой жене и переспать с проституткой.