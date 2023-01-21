Британцы раскрыли главный страх Владимира Зеленского, связанный с Россией

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Пользователи сети призвали украинского лидера прекратить попрошайничество.

Президент Украины Владимир Зеленский разозлил читателей зарубежного издания Daily Mail. Шквал критики на политика обрушился в комментариях к статье, в которой речь идет о просьбе лидера Незалежной к членам НАТО поставить стране большое количество новых танков. Для иностранцев, следящих за событиями в мире, это, видимо, стало последней каплей. Они сделали вывод, что главный страх Зеленского заключается в том, чтобы проиграть конфликт президенту РФ Владимиру Путину.

«Мне кажется, что главный страх Зеленского — это проиграть конфликт с Россией и Путиным из-за нехватки техники», — написал один из пользователей.

Многие из них обвинили украинского президента в попрошайничестве. Кто-то сравнил его с «Титаником», который пытаются спасти с помощью проволоки, а кто-то с самым богатым нищим, которого когда-либо видели.

«Зеленский, мне надоело платить за твою войну, а не мою»;

«Его чаша для попрошайничества становится все больше и больше»;

«Польша дает 14 танков Зеленскому, плывущему на „Титанике“ после того, как он ударился об айсберг, и привязывают проволоку <…>, чтобы остановить его затопление!»;

«Почему у всех хватает денег на войны? Эта страна идет к собакам, а мы раздаем миллиарды», — пишут, в частности, пользователи.

Некоторых из них возмущает позиция Германии, которая, по их мнении, стреляет себе в ногу, идя на поводу у Зеленского. Другие находят благотворительность стран Запада пустой тратой времени. Один из читателей также поинтересовался, что случилось с 1, 5 тысячами танков, которые были у Украины в феврале прошлого года. Другой, из Британии, напомнил об их рыночной стоимости, о которой политику не стоило бы забывать — налогоплательщикам тоже нужно на что-то жить.

«Извините, что нет халявы, британский налогоплательщик нуждается во всех своих деньгах для оплаты счетов за электроэнергию», — подчеркнул он.

Как известно, накануне министр Германии Писториус отметил, что Берлин еще не принял решение насчет передачи Украине танков Leopard 2. В свою очередь Вашингтон уже пообещал очередную военную помощь стране.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что во Франции обвинили США в желании начать войну в Европе.