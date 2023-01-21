Рейс Пермь-Гоа приземлился в Узбекистане из-за информации о «минировании»

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Решение о смене курса приняли за полчаса до пересечения границы с Индией.

Самолет компании Azur Air, вылетевший накануне из Перми в Гоа, сделал вынужденную посадку в Узбекистане. Такое решение принято за полчаса до планируемого пересечения границы Индии в связи с поступившим сообщением о «минировании» судна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство гражданской авиации Индии.

«Рейс AZV2463 перенаправлен в Узбекистан после того, как поступила угроза его минирования», — цитирует агентство источник.

Известно, что-то на борту лайнера находились порядка 240 человек. Все они приземлились в международном аэропорту Термез, на запасном аэродроме. Специалисты службы безопасности аэропорта провели тщательный досмотр самого судна, багажа и ручной клади. До момента вылета туристов в Гоа их планируется разместить в гостинице. Вылет в Гоа намечен на 17:00 по московскому времени.

Известно, что еще один подобный прецедент произошел ранее, 9 января. И снова рейс выполняла та же авиакомпания, судно тогда направлялось также в Гоа, но из Москвы. Из-за поступившей информации о «минировании» лайнер приземлился в индийском штате Гуджарат. После досмотра самолетами спецслужбами сообщение о ЧП не подтвердилось, 10 января туристов доставили в место назначения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что самолет, следовавший в аэропорт округа Уэстчестер штата Нью-Йорк, пропал с радаров.