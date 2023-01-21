Это может вас убить: что такое травма свидетеля, как ее распознать и вылечить

Фото, видео: www.globallookpress.com / Daniel Reinhardt; 5-tv.ru

Жизнь преподносит нам неприятные сюрпризы, очевидцами которых становиться нежелательно. Что делать, если все уже произошло?

Что такое травма свидетеля, как с ней бороться и можно ли от нее вылечиться в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала психотерапевт Наталья Тумасова. По словам специалиста, процесс получения любой травмы происходит, когда у человека уже была травматизация психики.

«Триггером может выступить все, что угодно — несчастный случай или какое-то событие, свидетелем которого становится человек. Скорее всего, он уже либо переживал то же самое, либо в мыслях понимал, что такое может когда-то случиться», — сказала собеседница.

Тумасова отметила, что, когда триггером выступает некое событие, человек «погружается в травму», потому что не каждый свидетель получает травму, а лишь некоторые из них. К таковым относятся те, кому присущи высокая тревожность и ранимость. Как правило, со слов врача, люди являются такими уже с детства, а любая травматизация начинается уже с детского периода.

«Когда что-то происходит, это активируется, включаются некие защитные механизмы», — пояснила психотерапевт.

Она добавила, что, к примеру, для человека, попавшего когда-то в аварию, увидеть ее во второй раз будет травмой.

«Он может даже просто перестать ездить за рулем, например. Или постоянно мыслить о том, что с ним что-то произойдет в будущем. И, как правило, именно с такими людьми что-то и происходит», — подчеркивает медик.

Что касается лечения травмы свидетеля, идеально в таком случае, обратиться к специалисту, хотя она может пройти и самостоятельно. Близкие же должны поддерживать человека, не осуждать его. Также у самого пострадавшего должен быть оптимистичный взгляд на будущее. Благодаря этому, заметила Тумасова, снижается повышенная тревожность. Также «свидетелю» нужно ставить перед собой какие-то цели.

«Любая травма — это всегда повышенная тревожность, которая человека вводит в состояние расстройства», — продолжила Тумасова.

При травме свидетеля категорически нельзя «заниматься самоедством». Имеется даже такое понятие, как «самотравматичная рефлексия». При ней человек начинает «копаться» и «обвинять себя», еще больше погружаясь в травму. Близким не надо припоминать ее, выводя на эмоции, поскольку, как правило, высокотревожные люди очень сложно переживают эмоциональные всплески.

Собеседница обратила внимание, что все люди разные, и некоторые специалисты применяют в лечении травмы свидетеля так называемую «шоковую терапию». Подобный риск, считает Тумасова, оправдан, однако огромная ответственность лежит как на медиках, так и на пациентах. Если же говорить о бытовой попытке «посмотреть страху в глаза», пойдя, к примеру, на небоскреб, чтобы побороть страх высоты, такие методы категорически запрещено использовать.

«Человек может испытать такой внутренний шок и эмоциональный всплеск страха, что это способно привести к заболеванию», — сказала врач.

В частности, подобный подход может закончиться учащением пульса и сердцебиения, которое потом сменится аритмией, паническими атаками, повышением или падением давления.

«Панические атаки — это апогей любого страха, то есть, когда человек живет в страхе долгий период и потом у него совокупность этих симптомов провоцирует панический синдром. Его симптомы — бессонница, тремор, слабость — все что угодно, вплоть до сердечного приступа», — рассказала доктор.

Кроме того, панические атаки несут в себе необратимые последствия, если их не лечить. При этом Тумасова сделала ремарку, указав на то, что все вышеперечисленное касается не каждого человека, ведь он сам по себе достаточно сильное существо, способное справляться со своими проблемами.

«Есть люди с тонкой душевной организацией, которые в теории и практике могут „сойти с ума“ как мы это называем и попасть в лечебное учреждение», — подметила психотерапевт.

Тумасова резюмировала, что при невозможности самостоятельного выхода из травматической ситуации, необходима помощь специалиста.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие болезни могут скрываться за паническими атаками.