Волочкова объяснила, почему прощает измены мужчинам: «Продолжают наяривать»

Волочкова заявила, что все бывшие возвращаются к ней ради шпагатов и вертолетов в постели

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich, Дмитрий Голуб; 5-tv.ru

Эпатажная балерина раскрыла секрет своей притягательности для мужчин, включая экс-возлюбленных. Это отнюдь не только трюки в постели.

Анастасия Волочкова заявила, что мужчинам можно прощать измены. Эпатажная балерина объяснила, что они все равно все потом возвращаются к ней ради шпагатов и «вертолетов» в постели.

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«Измену? Когда что? Секс на стороне? Послушайте, мои золотые, конечно, можно (простить — Прим. ред.). Не то, что можно простить или не простить. Я просто настолько самоуверенная в себе женщина <…>, что у меня есть бывшие возлюбленные, но они все ко мне возвращаются. От меня никто не уходит. Все возвращаются и говорят, что после встречи со мной не могут жить с другими женщинами. Ни в близости, потому что уже не хватает вот этих шпагатов и вертолетов», — заявила артистка во время пресс-подхода на праздновании своего 47-летия.

Однако не только трюками в постели Анастасия Волочкова объясняет востребованность у бывших возлюбленных. Она добавила, что не менее важна искренность.

«Потому что я человек искренний и настоящий. Это то, чего сегодня в жизни очень мало. Искренность — очень редкое качество. Поэтому так и происходит. Поэтому все эти бывшие и продолжают наяривать, приезжать в гости и… Как-то так», — подытожила знаменитость.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анастасия Волочкова описала мужчину своей мечты. Примечательно, что по ее признанию такого она еще не встретила. Хотя приняла предложение руки и сердца от кондитера Дмитрия Дюрана и скоро собирается впервые выйти замуж.