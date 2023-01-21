Во Франции обвинили США в желании начать войну в Европе
Французский политик Флориан Филиппо обвинил Штаты в желании развязать мировую войну в Европе
Фото: Wiktor Dabkowski / ТАСС
Накануне на авиабазе НАТО Рамштайн в Германии состоялась встреча глав Минобороны западных стран по вопросам передачи танков Украине.
Штаты хотят мировой войны в Европе. Об этом написал в Twitter французский политик и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо.
«Под давлением американских ястребов страны ЕС впадают в тотальный бред по поводу поставок Зеленскому все более тяжелого вооружения. Американские ястребы хотят мировой войны в Европе!» — сказано в публикации парламентария.
По его предположению, французский лидер Эммануэль Макрон способен пожертвовать танки Leclerc.
До этого официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова заявляла, что наращивание поставок оружия украинской стороне — что обсуждалось в рамках встречи контактной группы на базе Рамштайн — приведет к увеличению количества жертв и опасной эскалации.
Накануне на авиабазе НАТО Рамштайн в Германии состоялась встреча глав Минобороны западных стран. Руководитель литовского оборонного ведомства Арвидас Анушаускас утверждал, что по итогам мероприятия участники объявят о передаче в Незалежную немецких танков Leopard 2.
После начала спецоперации на Украине по защите гражданских от украинских неонацистов недружественные страны стали оказывать всяческую поддержку боевикам Самостийной.
Ранее 5-tv.ru писал о том, кто не смог определиться в вопросе поставки танков Украине.