Основателя проекта Gulagu.net признали иноагентом

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По информации Минюста РФ, Владимир Осечкин принимал участие в Украинском координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Владимир Осечкин — основатель проекта Gulagu.net — признан российским Минюстом иностранным агентом. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного на сайте ведомства.

Из пояснения гласит, что Осечкин принимал помощь из иностранных источников, высказывался против проведения Россией специальной военной операции на Украине, а также, по информации ведомства, участвовал в Украинском координационном штабе по проблемам обращения с военнопленными.

При этом то, как именно украинские боевики обращаются с российскими солдатами, захваченными в плен, широкой общественности хорошо известно.

Сообщается, что в настоящее время Осечкин находится за границей.

В октябре 2022 года против Владимира Осечкина было возбуждено уголовное дело по факту дискредитации армии РФ. С 2021 года Осечкин объявлен в розыск по линии российского МВД.

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