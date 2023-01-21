США и союзники договорились ввести два потолка цен на российскую нефть

Минфин США: Вашингтон и союзники согласились ввести два потолка цен на нефтепродукты

Фото: www.globallookpress.com / Lars Klemmer

Решение принято на встрече замглавы минфина США с иностранными коллегами.

Государства, выступающие за введение ограничений цен на природные ресурсы из России решили дифференцировать потолок в зависимости от типа нефтепродуктов. Об этом стало известно из сообщения, распространенного американским минфином.

На обсуждение эта тема была вынесена в рамках виртуальной встречи заместителя главы минфина США Адевале Адейемо с иностранными коллегами.

«Заместители министров согласились с подходом к переработанным продуктам, в рамках которого будут введены два отдельных потолка в дополнение к потолку цен на сырую нефть», — сообщается на сайте ведомства.

Предлагается ввести одно ограничение для продуктов, которые как правило торгуются с надбавкой по отношению к сырой нефти (дизельное топливо или бензин), и другое ограничение — для продуктов, торгующихся со скидкой, например, такими как мазут.

Ранее 5-tv.ru писал, что российская нефть смешивается в Сингапуре и перепродается по всему миру.