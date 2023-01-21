«Станет музыкантом»: беременная дочь певицы Славы снялась полуголой в клипе

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Об интересном положении наследницы артистки стало известно недавно. При этом сама Александра Морозова посетовала — кто-то раньше нее рассекретил ее беременность.

Беременная дочь певицы Славы Александра Морозова показала заметно округлившийся живот в откровенном наряде. Наследница артистки снялась в клипе под названием «Ангел».

«У моего котика премьера. Ребеночек тоже станет музыкантом. Столько музыки вокруг него. А, может, и наоборот, вырастет и скажет, спасибо, мамуля, бабуля, в животе наслушался. Или наслушалась», — написала певица Слава.

Александра Морозова показала округлившийся животик. Instagram* / sasha_morozova_who_is

В клипе девушка спела и станцевала в нескольких нарядах. Один черного цвета с открытыми плечами и животом, второй — блестящее платье телесного цвета. При этом в социальной сети Морозова посетовала, что о своем интересном положении она хотела рассказать сама. Наверняка, именно поэтому и сняла клип, хотела шокировать публику и сразу показать живот. Но кто-то из окружения раньше нее слил информацию. Поэтому особого сюрприза не получилось.

Да и некоторые уже давно догадывались, что в семье певицы Славы скоро произойдет пополнение. Проговорилась об этом сама знаменитость в конце прошлого года, когда внезапно сказала, что она уже бабушка. До этого момента Морозова вышла замуж за Андрея Дедова. С ним девушка знакома более восьми лет. 25-летний мужчина работает в сфере автобизнеса. Предложение девушке он сделал осенью. Торжественная церемония прошла в Барвихе в узком кругу друзей. Пышная свадьба, по словам Морозовой, состоится, но немного позже. Сейчас девушка активно готовится к появлению на свет первенца. Делает ремонт в квартире. Малыш должен родиться уже в марте–апреле.

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