Смышленая и самостоятельная: Лера Кудрявцева показала повзрослевшую дочку

Фото: Instagram* / leratv

Знаменитость гордится младшей наследницей и часто публикует видео и семейной жизни. На этот раз она показала, как девочка встречала ее после работы.

Телеведущая Лера Кудрявцева часто делится с поклонниками фото и видео дочки Маши. Интернет-пользователи отмечают — малышка растет раскрепощенной, открытой и уже самостоятельной девочкой. Новое видео это в очередной раз доказало.

На кадрах, опубликованных «Вокруг ТВ» знаменитость показала, как Маша встретила ее после работы. Малышка вновь поразила маму самостоятельность. Она легко залезла в машину на детское кресло, параллельно поговаривая, что она умница, но отметила — пристегиваться еще сама не умеет.

«Уже взрослая», — вторила Кудрявцева.

К слову, Кудрявцева родила Машу в третьем браке. Ее первым мужем стал барабанщик из группы «Ласковый май» Сергей Ленюк. От него она родила сына Жана. Вторым супругом — бизнесмен Матвей Морозов. Третьим — хоккеист Игорь Макаров. После рождения Маши некоторые судачили, мол Кудрявцева воспользовалась услугами суррогатной матери. Ведь на пятом десятке забеременеть и родить самостоятельно достаточно сложно. Да и с округлившимся животом телеведущую никто не видел. Но знаменитость и не скрывала, что беременность при помощи ЭКО ей далась тяжело. А все обвинения в суррогатном материнстве отрицала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Лера Кудрявцева провела новогодние каникулы.

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