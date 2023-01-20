Американский эксперт дал оценку идее США помочь Украине напасть на Крым

TAC: совместный план США и Киева по захвату Крыма будет безумием и катастрофой для Запада

Фото: Мальгавко Сергей / ТАСС

Обозреватель Род Дреер на страницах издания The American Conservative анализирует возможные последствия такого шага.

Сама мысль властей США о возможности атаки на Крым украинских боевиков — подлинное безумие, которое приведет к совершенно непрогнозируемым для Запада итогам, пишет обозреватель Род Дреер на страницах издания The American Conservative.

«Господи, какие же дураки. Черноморский флот России базируется в Севастополе. Действительно ли Вашингтон считает хорошей идеей распространить конфликт на территорию с тщательно укрепленным и усиленным гарнизоном, которая абсолютно необходима для национальной безопасности России? Какое безумие!» — задается вопросом американский специалист.

Накачать Киев таким количество оружия, что он сможет ударить по стратегически важному полуострову — значит решиться на беспрецедентную эскалацию конфликта, последствия которого невозможно рассчитать, особо отметил колумнист.

«Распространение боевых действий на Крым, что возможно только с американской помощью, будет сокрушительной провокацией в отношении России. <…> Вашингтон играет с огнем», — подводит итог Дреер.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что США пообещали поддержать желание киевской власти попытаться захватить Крым.