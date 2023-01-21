«Готова была покончить с собой»: Anna Asti вспомнила тяжелый разрыв с бывшим

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Это сейчас артистка строит сольную карьеру, счастлива в браке. Но когда только начинала творческий путь, столкнулась с немалыми проблемами, которые могли определить ее всю дальнейшую судьбу.

Анна Asti вспомнила тернистый путь к личному счастью. Оказалось, начало творческой карьеры ознаменовалось предательством многих людей. Ее бросил возлюбленный, подло поступил близкий друг, певица, приехав в Москву, оказалась совсем одна, без какой-либо поддержки. Отчаявшись, она даже задумалась о суициде.

«У меня только началась концертная жизнь, о которой я мечтала, тут бы радоваться и хлопать в ладоши, а мне так плохо. Я лежала на полу кухни съемной квартиры, заливалась слезами, жить не хотелось. По сути, я была готова покончить с собой», — процитировало слова певица StarHit.ru.

К счастью, в тот момент певица вспомнила о родителях, представила, как они будут жить, если дочка что-то сотворит с собой. Эта мысль помогла Анне Asti справиться с депрессией. Немного оправившись, артистка решила — она должна сделать свою жизнь невероятной, а сама стать еще сильнее, чтобы в будущем никто не смог ее обидеть. Именно с того момента певица стала надеяться лишь на себя, при этом не теряя возможности встретить действительно родного человека, которому она сможет довериться и больше не обжечься.

«Неважно, ищет ли женщина мужа, любовника или „папика“, это должен быть человек, которому она доверяет, который ей верен и останется рядом в трудную минуту. Все остальное приложится — интерес, влечение, секс. Естественный процесс в любом случае запустится, даже если мы не рассматриваем мужчин для семьи и будущего», — заключила Анна.

Именно с такими мыслями и стала жить. А вскоре встретила любовь. В 2020 году она вышла замуж за бизнесмена Станислава Юркина. С ним она счастлива в браке. Подумывает о детях, но признается — сейчас пока надо посвятить время карьере.

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