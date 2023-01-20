Ралли гонщик из Петербурга стал абсолютным чемпионом России

Фото, видео: Владимир Астапкович / ТАСС; 5-tv.ru

Пилот проделал огромный объем работы за прошедший год.

Автогонщик из Санкт-Петербурга Владимир Васильев стал единственным пилотом, который победил сразу в двух спортивных дисциплинах на премии Российской автомобильной федерации (РАФ), которая состоялась в Москве.

Во время торжественного мероприятия подвели итоги прошлого сезона и чествовали победителей чемпионата России и обладателей Кубка страны в картинге, кольцевых и трековых гонках, кроссе и ралли-кроссе, классическом ралли и ралли-рейдах.

Владимир Васильев победил в дисциплине ралли и ралли-рейды, однако, к сожалению, посетить церемонию награждения в этом году не смог. Трофеи за пилота получил директор команды «Васильев Рейсинг» (VRT) семикратный чемпион России по ралли Андрей Жигунов.

По его словам, этот сезон был достаточно непростой, но команда приложила все усилия, чтобы добиться наивысшего результата. Также Жигунов поделился одним сложным моментом во время ралли-рейда «Шелковый путь». Оказывается, тогда Владимир Васильев почти сократил отставание от лидера гонки Дениса Кротова, но его внедорожник перевернулся, и гонка для экипажа закончилась на обочине.

«Владимир, как человек амбициозный, сделал все, что мог, реально, практически все отыграл, но, к сожалению, мы не смогли финишировать. Вся команда была очень раздосадована этим вопросом. Это наверное один из самых сложных и неприятных моментов в прошлом году», — рассказал спортсмен.

Но несмотря на неудачи, по итогам сезона 2022 года Владимир Васильев стал обладатель Кубка России по ралли и абсолютным чемпион России по ралли-рейдам.

Владимир Васильев — мастер спорта международного класса, спортсмен из Санкт-Петербурга. Обладатель Кубка мира по бахам 2020 года, обладатель Кубка Мира 2014 года. Неоднократный участник марафонов Дакар. Является многократным чемпионом России по ралли-рейдам.