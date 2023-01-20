Глава МИД Габона умер после приступа на заседании совета министров

Глава МИД Габона Адамо умер от сердечного приступа во время заседания совета министров

Фото: www.globallookpress.com / Dimitrios Karvountzis

Адамо скончался в столице Габона — Либревиле.

Министр иностранных дел Габона Микаэль Муса Адамо умер от сердечного приступа прямо во время заседания совета министров. Об этом сообщает AFP.

Согласно данным источника издания, он плохо себя почувствовал еще в начале заседания. Ему вызвали скорую и сразу же доставили в военный госпиталь.

Однако, к сожалению, медики не смогли реанимировать его. Все это произошло в столице Габона Либревиле.

Микаэль Муса Адамо сменил на своем посту экс-главу МИД страны Пакома Мубеле Бубейю в 2022 году.

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