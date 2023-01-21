Прямой наводкой — по детскому саду: Боевики ВСУ не прекращают обстрелы Каховки

26

Украинские нацисты продолжают бить артиллерией по мирным жителям

Фото, видео: © РИА Новости / Валерий Мельников; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Накануне один мирный житель погиб от обстрелов города.

Прямой наводкой — по детскому саду. Украинские националисты не прекращают обстрелы Каховки в Херсонской области.

Взрывы начали греметь в 10 утра. Сильно пострадало здание детского сада, повреждены частные жилые дома — снаряды пробили крыши.

Накануне ВСУ натовскими боеприпасами обстреляли многоэтажки. Один человек погиб.

Новости партнеров

Новости СМИ2