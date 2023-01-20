Пушилин вместе с Голиковой и Кириенко осмотрели социальные объекты в Мариуполе

Фото, видео: Евгений Разумный / ТАСС; 5-tv.ru

Представители власти ознакомились с темпами восстановления инфраструктуры.

В новые регионы с официальным визитом приехали первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко и вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Они встретились с врио главы Донецкой народной республики Денисом Пушилиным. В рамках рабочей поездки в Мариуполь Кириенко и Голикова посетили Центр первичной медико-санитарной помощи.

Там они ознакомились с инфраструктурой центра и совместно с профильными федеральными и республиканскими ведомствами обсудили вопросы оказания медицинской помощи местным жителям.

Кроме того, во время визита в новые регионы РФ Кириенко и Голикова оценили темпы восстановления инфраструктуры в городах.

Известно, что по поручению президента России Владимира Путина в новых субъектах организованы бесплатные профилактические осмотры и диспансеризация детей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Владимир Соловьев прибыл с визитом в Мариуполь и встретился с главой ДНР.