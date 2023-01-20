«Язык вырву»: актер «9 роты» разнес Смольянинова* за критику россиян
Актер Амаду Мамадаков назвал сбежавшего из России Артура Смольянинова* трусом
Фото: Кадр из к/ф «9 рота», реж. Фёдор Бондарчук, 2005 г.
Артист, переехавший в Латвию и заявивший о готовности воевать на стороне Украины, обрел врага в лице бывшего коллеги.
Вокруг персоны Артура Смольянинова* продолжают кипеть страсти. В этот раз его слова о россиянах и желании оставить от страны радиоактивный пепел жестко прокомментировал бывший напарник по фильму «9 рота» Амаду Мамадаков.
Заслуженный артист Республики Алтай и Республики Тыва, сыгравший роль фельдшера Курбаши, назвал Смольянинова* трусом. Обращение Мамадакова появилось в Telegram-канале Захара Прилепина.
«Мои земляки тувинцы поливают кровью землю Донбасса, гордясь тем, что они россияне», — заявил артист.
Также, по его мнению, Смольянинову* надо «вырвать язык» за высказывания о своей стране и соотечественниках.
«Попадешься мне — язык вырву голыми руками», — пригрозил Мамадаков.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что после антироссийских выпадов Артура Смольянинова признали иноагентом. Также его назвал лицемером публицист и телеведущий Михаил Шахназаров.
* — признан иноагентом в РФ.