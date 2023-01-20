Запад не смог определиться в вопросе поставки танков на Украину

Глава МИД ФРГ Писториус: участники встречи в Рамштайне не приняли решения по поставкам Киеву танков Leopard

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Однако министр обороны ФРГ не исключил, что Берлин санкционирует поставки немецких танков Украине в ближайшее время.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что стран, заинтересованных в поставках Киеву боевых танков Leopard попросту не существует. Такое утверждение он высказал в интервью телеканалу Die Welt.

«Не существует единой коалиции, заинтересованной в обязательных поставках танков Leopard на Украину», — сказал Писториус.

При этом он с типичной немецкой осторожностью подчеркнул, что, с точки зрения правительства ФРГ, прежде чем принимать решение о поставках, нужно тщательно взвесить все «за» и «против».

«Этого мнения придерживались многие участники переговоров», — отметил глава Минобороны Германии.

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Тем не менее Писториус не исключил, что Берлин может санкционировать поставки танков Leopard в ближайшее время, поэтому утром дал поручение проверить наличие танков, которые ФРГ может поставить Украине.

Это, по его словам, необходимо для того, чтобы быть готовыми к воплощению в жизнь решения о передаче техники Киеву, в случае если оно будет принято.

Позднее с таким же заявлением выступил глава Пентагона Ллойд Остин, сославшись именно на речь своего немецкого коллеги.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что судьба Украины зависит от встречи «Рамштайн-8».