Астрономы поймали странный радиосигнал из далекой галактики

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Он шел до Земли почти девять миллиардов лет.

Группа ученых из Индии зафиксировали особый вид радиосигнала из галактики, которая находится почти в девяти миллиардах световых лет от Земли. Об этом сообщает издание Metro.

Сигнал исходил от атомарного водорода — вещества, которое является основным топливом для образования звезд в галактике. Его изучение помогает понять, как развивалось космическое пространство. На тот момент, когда был послан сигнал Вселенной было всего 4,9 миллиардов лет. Он прошел путь до нас длиной в 8,8 миллиарда световых лет.

«Это эквивалентно оглядке назад во времени на 8,8 миллиарда лет», — сказал Арнаб Чакраборти, космолог и соавтор исследования.

Это первый случай, когда этот тип радиосигнала был обнаружен на таком огромном расстоянии.

«Галактика излучает различные виды радиосигналов. До сих пор было возможно уловить этот конкретный сигнал только из близлежащей галактики, ограничивая наши знания теми галактиками, которые ближе к Земле», — сказал Чакраборти.

Поймать сигнал ученые смогли с помощью гигантского метроволнового радиотелескопа в Индии, который работает на основе естественного явления — линзирование.

«Гравитационное линзирование увеличивает сигнал, исходящий от удаленного объекта, чтобы помочь нам заглянуть в раннюю Вселенную», — сказал соавтор исследования Нирупам Рой.

Используя сигнал, исследователи уже смогли измерить газовый состав далекой галактики, из которой он исходил. Исследователи обнаружили, что атомная масса газового содержимого этой конкретной галактики почти в два раза превышает массу видимых нам звезд.

Таким образом, хотя инопланетяне, возможно, и не вступали в контакт с Землей, это открытие дает новые возможности для изучения космической эволюции звезд и галактик с помощью радиотелескопов.

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