Интерес для спецслужб: могут ли принца Гарри «убрать» с шахматной доски

Фото, видео: www.globallookpress.com / Lev Radin; Личный архив Олега Охошина; 5-tv.ru

Хочет ли королевская семья Великобритании смерти принца Гарри?

Принц Гарри не сходит с главных страниц британской и мировой прессы. Его отношения с королевской семьей — самая обсуждаемая тема последних дней.

После выхода его автобиографии многие вообще усомнились в том, что у него все в порядке с психикой. Но что, если все это сделано от страха за свою жизнь? О том, могут ли родственники хотеть смерти молодого Гарри, в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru рассказал старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Олег Охошин.

По его мнению, принц Гарри, безусловно, представляет особый интерес для британских спецслужб.

«Какой-то угрозы со стороны его родственников, я думаю, конечно же, нет», — заявил эксперт.

Охошин также добавил, что устранять Гарри просто невыгодно для обоих сторон.

«Семье было бы невыгодно устранять принца Гарри, потому что, он сам сделал очень много для того, чтобы себя дискредитировать и создать вокруг себя антураж человека, склонного к сплетням и скандалам. Во-вторых, допустим, несчастный случай с принцем Гарри может, как раз, дискредитировать королевскую семью. Поэтому в обоих случаях им невыгодно это делать и еще больше раздувать этот скандал», — заключил научный сотрудник.

До этого стало известно, что обида принца Гарри на королевскую семью Великобритании может вообще идти из его детства. Бывший дворецкий его матери принцессы Дианы рассказал, что в раннем возрасте герцог Сассекский чувствовал себя менее важным, чем старший брат Уильям.

В своих мемуарах герцог Сассекский также рассказал, что должен был пойти на органы для брата; что Уильям физически напал на него и кинул в собачью еду из-за Меган Маркл; что лишился девственности с пожилой женщиной в поле за пабом; что зачал ребенка при помощи принцессы Дианы; что убил 25 человек и еще множество всего.

Британские СМИ взвыли из-за таких откровений принца Гарри. В социальных сетях появился хештег #ShutUpHarry, что дословно переводится как «Заткнись, Гарри». Рейтинг хорошего отношения британцев к нему снизился до рекордных значений за всю историю наблюдений.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как принц Гарри разругался с семьей из-за трех сосисок у брата Уильяма на завтрак.