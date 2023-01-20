Экономический форум в Давосе «умирает» без России

Фото, видео: www.globallookpress.com / Benoit Doppagne; 5-tv.ru

На форум не приехали первые лица ключевых государств, в том числе США и Китая.

Всемирный экономический форум в Давосе, кажется, утратил своё значение. Первая живая встреча после пандемии показала, что ведущие державы не способны договориться без участия России. Вместо действующих лидеров стран, на съезде было много экс-политиков, а главной темой стала Украина, за что на Форум обрушился шквал критики. Подробнее о том, как прошла встреча и будут ли еще, расскажет Антон Кутузов.

Пандемия держала Давосский форум на паузе три года. Но вот наконец четырехдневная январская встреча мировой политической и бизнес-элиты в очном формате состоялась. Такого оглушительного отсутствия лидеров высшего уровня на дискуссионной горнолыжной площадке в Швейцарии не было давно. Из глав государств «Большой семерки» приехал только канцлер Германии.

«Сам факт, что президент США и глава Китая не приехали, означает, что между этими ведущими экономиками не достигнуты принципиальные соглашения, и переговоры, которые обычно предшествуют форуму в Давосе, не были успешными», — считает профессор экономики Католического университета Кореи Ян Чжун Сок.

Не приехали и представители китайского бизнеса, а делегацию Поднебесной возглавлял уходящий вице-премьер Лю Хэ — фактически политик в отставке, что многие участники форума восприняли как пощечину.

Но дело не только в отсутствии согласия между «центрами силы», но и в самом форуме. Площадка, на которой нет такой влиятельной Евразийской силы, как Россия, утрачивает привлекательность.

«Давос изо всех сил пытается привыкнуть к миру без России. За кулисами мировые руководители и лидеры задаются вопросом, как долго Запад сможет игнорировать Москву и одновременно находить новые рынки энергоносителей, металлов и продовольствия», — пишет газета Politico.

Шквал критики обрушился на Давос практически во всех крупных мировых медиа. Не остался в стороне и Илон Маск. Он провел опрос в Twitter: «Должен ли Давосский форум контролировать планету?». Более 86% подписчиков ответили «Нет». Над потерей значимости площадки уже в открытую смеются в ведущих американских СМИ.

«Этот так называемый Мировой экономический форум, кажется, проводится исключительно для того, чтобы разрушать национальные экономики. Они там на полном серьезе предложили Шри-Ланке отказаться от современных удобрений. Вау, хороший план, парни, продолжайте в том же духе», — говорит ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

Зато в Давосе было полно отставных политиков, в том числе «лучший друг Украины» — экс-премьер Великобритании Борис Джонсон. Курьезно звучало даже представление персон на так называемом украинском завтраке: «Господин премьер-министр. Господин бывший премьер-министр».

После в кулуарах братья Кличко присвоили Борису Джонсону звание Почетного гражданина Киева и вручили паспорт.

Вообще вместо экономики в этом году в Давосе больше обсуждали Украину. Отдельным событием стало появление Елены Зеленской. Британская пресса тут же задалась вопросом: «На чьи деньги?». Многие обратили внимание, как подобострастно и даже заискивающе вела себя первая леди Украины перед главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Не решены в Давосе и проблемы климата — повестка, без которой не обходится ни один форум. Экоактивисты открыто заявляют: элита опять проявила лицемерие.

«Полторы тысячи частных самолетов прилетели в Швейцарию, чтобы остановить «потепление климата», — иронизирует экоактивист.

Пожалуй, единственный рекорд, который может записать себе в актив устроители форума, — это то, что в Давос приехали 116 миллиардеров. Но никто из них так и смог предложить план спасения от рецессии. Две трети из опрошенных на форуме экономистов уверены: спад глобальной экономики в 2023 году неизбежен — такова новая реальность.