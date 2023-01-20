Приставал в клубе: титулованного футболиста Алвеса обвинили в домогательствах

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Сам спортсмен отрицает свою вину. Что об этом думает полиция?

В Испании задержан бывший футболист «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес. Спортсмена подозревают в насильственных действиях сексуального характера. Об этом сообщила газета La Vanguardia.

Ранее в сети появилась информация, что женщина, имя которой приказано не разглашать, подала заявление в правоохранительные органы на 39-летнего защитника. По ее словам, в одном из ночных клубов Барселоны защитник домогался до нее. Сам футболист не признает выдвинутые против него обвинения.

В издании отмечается, что сегодня Алвес оказался в одном из участков полиции Каталонии, чтобы дать показания. Спортсмена доставили в суд для определения меры пресечения.

Бразильский спортсмен Дани Алвес родился в 1983 году в муниципалитете Жуазейру. Сейчас он самый титулованный футболист в истории. За его карьеру насчитывается 46 трофеев. В составе футбольной команды «Барселона» он стал шестикратным чемпионом Испании, четырехкратным победителем Кубка и Суперкубка этой страны и трехкратным победителем Лиги чемпионов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что африканского боксера Тайсона Дижона обвинили в сексуальных домогательствах.