Путин освободил Павлова от должности помощника секретаря Совбеза

Фото: www.globallookpress.com / Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool

Политик имеет обширный послужной список и несколько государственных наград.

Президент России Владимир Путин освободил Алексея Павлова от должности помощника секретаря Совета безопастности РФ. Указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Причины увольнения политика с должности не сообщаются.

Известно, что Алексей Павлов находится в должности генерал-лейтенанта. За государственную службу награжден орденами Почета и Дружбы, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и другими медалями.