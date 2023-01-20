Обманули? Ведущая Ольга Орлова опровергла новости о «тайных родах»

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Знаменитая артистка столько раз пыталась убедить аудиторию в своей честности, но подписчики все равно остались при своем мнении.

О беременности телеведущей и певицы Ольги Орловой стало известно еще осенью. Тогда звезда призналась, что в свои 44 года (уже 45, в ноябре исполнительница отпраздновала день рождения — Прим. ред.) станет мамой во второй раз. Пол будущего ребенка красавица долго не раскрывала, а потом намекнула — это дочка.

Поклонники счастливы за артистку и с нетерпением ждут ее родов. В конце декабря вокалистка заявила, что осталось совсем чуть-чуть до рождения девочки. Некоторые анонимные источники решили перевернуть откровения будущей мамы в свою пользу и распространили слухи, якобы Орлова уже родила малышку, скрыв это ото всех.

Исполнительнице сильно не понравилась такая дезинформация. Она резко отреагировала на слухи и призвала не верить в неподтвержденные новости. Певица отметила, что как только ребенок родится, она сразу сообщит фанатам и не будет ни от кого прятаться.

«Не верьте! Все новости вы узнаете первыми лично от меня и моей страницы», — приводит ее слова издание 7Дней.ru.

К слову, большинство подписчиков звезды восхищаются ее смелостью, однако есть те, кто не верит в искренность ведущей. Еще несколько месяцев назад ее стали подозревать в ношении накладного живота. Певица старалась убедить скептическую часть аудитории в обратном, но ее все равно обвиняли в обмане. Знаменитость даже предложила заключить пари на внушительную сумму, однако спорить с будущей мамой никто не решился.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что беременную Ольгу Орлову настиг неприятный недуг.