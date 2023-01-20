«Попросил прощения у всех»: актер Арсен Суховский странно вел себя перед смертью

Фото, видео: Кадр из к/ф «Недетский дом», реж. Михаил Расходников, 2022 г. ; Instagram* / yuliankamedvedeva; 5-tv.ru

В канун нового года 18-летний юноша обзвонил всех родственников и довел маму трогательной речью до слез. Словно предчувствовал скорую смерть.

Перед смертью начинающий актер Арсен Суховский вел себя очень необычно. Молодой человек обзвонил всех родственников и довел свою приемную маму Юлианну Медведеву до слез. Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru.

Женщина дословно помнит беседу с 18-летним сыном 31 декабря. В тот день слова юноши были особенно трогательными и откровенными, как будто он предчувствовал, что его скоро не станет.

«Он сам позвонил, попросил прощение абсолютно у каждого, бабушек, дедушек, теть и дядь. Поблагодарил меня. Я, говорит, раньше не ценил то, что вы для меня сделали. Довел меня трогательной речью до слез!» — рассказала собеседница.

После этого она еще несколько раз общалась с Арсеном, мать и сын надеялись на скорую встречу, но 12 января с юношей случилась трагедия: начальник стройки послал его проверить счетчики на трансформаторную подстанцию, где его насмерть ударило током. Тело молодого человека, по словам Юлианны, нашли только через два дня, оно лежало прямо возле той самой будки, вмерзшим в землю. Сейчас в обстоятельствах трагедии разбирается следственный комитет Подмосковья, возбуждено уголовное дело.

Как актер Арсен Суховский успел запомниться зрителям по мини-сериалу «Ладога» и фильму «Недетский дом, где он работал вместе с актером Иваном Охлобыстиным. После успешного дебюта на экране молодой человек решил продолжить актерскую карьеру и переехал из Краснодара в Москву — парень надеялся поступить в Театральную школу Олега Табакова, но обстоятельства складывались не в его пользу. Чтобы прокормить себя, он пошел подрабатывать на стройку в подмосковном Звенигороде, где и погиб. Похоронили юношу на его родине, в Краснодаре. Церемония проходила 19 января.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как выглядит могила трагически погибшего актера Суховского.