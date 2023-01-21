Определить болезнь Альцгеймера можно по почерку

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Распознать альцгеймер на ранних этапах — продлить себе полноценную жизнь на более долгий срок.

Определить первые признаки Альцгеймера можно по почерку. Распознать такую патологию на ранних этапах — значит продлить себе здоровую жизнь на более долгий срок, пишут aif.ru.

Группа индийских ученых сделала анализ нейродегенеративного заболевания и пришла к выводу, что один из первых признаков — это изменение почерка: этот параметр включает в себя функционирование мозга и двигательный контроль.

«Помимо этого, нарушается динамика письма, структура, символы искажаются и деформируются. В дальнейшем текст приобретает печатный вид, символы письма окончательно деформируются, что характеризует нарастающий распад личности, известный в народе как „слабоумие“», — комментирует врач-невролог Максим Воронцов.

Почерк визуально «прыгает» на фоне изменения мышечного контроля и спутанности сознания, причем чем сильнее болезнь прогрессирует, тем хуже и неразборчивей становится почерк, а также появляется больше ошибок.

Также врачи отмечают, что болезнь Альцгеймера относится к числу прогрессирующих неврологических заболеваний. Для этого заболевания характерно уменьшение размеров мозга (атрофия) и гибель клеток органа, а это ведет к ухудшению уровня мышления, поведенческих и социальных навыков. В результате человек перестает функционировать самостоятельно.

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Если человека беспокоит ухудшение мыслительных способностей, рекомендуется обратиться за квалифицированной медицинской помощью к врачу.

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