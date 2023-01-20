Хапуга: читатели Daily Mail раскритиковали Зеленского за слова о трагедии

Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukraine Presi

Пользователи сомневаются, можно ли доверять заявлениям украинского президента.

С критикой обрушились на президента Украины Владимира Зеленского читатели издания The Daily Mail после его слов о крушении вертолета с руководством украинского МВД.

Накануне во время онлайн-выступления в рамках Всемирного экономического форума в Давосе лидер Незалежной назвал трагедию следствием проведения российской специальной военной операции (СВО) в Донбассе. Пользователи не уверены, что политику можно верить.

Они называют его «хапугой-миллионером», отмечая, что еще годом ранее никто «понятия не имел, кто он такой», а сегодня «Зеленский уже достраивает себе новое поместье в Великобритании».

Кроме того, по предположениям некоторых юзеров, Зеленский намеренно выпустил ракету по Польше. Снаряд унес жизни нескольких людей.

«Любой может делать его работу попрошайничеством и нытьем. Заставьте его сражаться за свой народ, и он придет в себя. Становится жалко посылать деньги», — заключил пользователь Joestolesecrets.

Два дня назад в городе Бровары Киевской области вертолет с руководством украинского МВД упал рядом с детским садом, который загорелся после крушения винтокрылой машины. В результате происшествия пострадали 25 человек, включая 11 детей, а 14 человек, включая ребенка, погибли.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто должен был лететь в упавшем в Броварах вертолете.