«Похороните меня»: с каким багажом скандалов Волочкова пришла к 47-летию

Анастасия Волочкова за 2022 год перед 47-летием попала в три скандала

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Знаменитая танцовщица никогда не боится отстаивать свою позицию, даже если попадает в просак. Какие конфликты и события примы запомнились больше всего за последний год?

Балерина Анастасия Волочкова сегодня отмечает день рождения, ей исполнилось 47 лет. День только начался, а соцсети танцовщицы уже пестрят теплыми поздравлениями от коллег и знаменитостей. Вчера блондинка получила первый презент — изысканный букет белых роз от домработницы Лолы. Это был необычный год для артистки, случилось много событий, в том числе и скандальных. Что больше всего запомнилось ее поклонникам?

Злосчастная маска

Красавица вчера вернулась домой с отпуска на Мальдивах и даже опубликовала фото с сотрудниками аэропорта. Знаменитость нежно написала: «Спасибо, дорогие, за прекрасный сервис на борту». Примечательно, что ровно год назад звезда Большого театра летела таким же рейсом, правда, положительно о нем не отзывалась. В самолете разразился крупный скандал, балерине даже грозил тюремный срок.

Известно, что перед днем рождения в 2022 году знаменитость летела рейсом Мале — Москва. Бортпроводники попросили приму правильно надеть маску, однако та начала спорить и отказалась следовать правилам. Как позже подтвердила экспертиза, блондинка была изрядно подшофе. Вероятно, это и придало смелости артистке, ведь та даже не испугалась полиции, которая встретила ее в аэропорту «Шереметьево» после приземления самолета.

В тот день красавица была со своим теперь уже бывшим кавалером Сергеем Кузнецовым. У этой парочки сложилась злая сказка: светская львица увела мужчину у невесты из-под носа в популярном тв-шоу знакомств. Интересная история, которая уже закончилась.

Однако тогда Волочкова и ее спутник души не чаяли друг в друге и на скандал в самолете у них нашлась своя точка зрения. По словам парочки, члены экипажа специально лезли к звезде Большого театра, провоцировали ее и снимали происходящее на телефон.

При этом другие пассажиры самолета были недовольны скандалу. С их слов: Анастасия специально привлекала к себе внимание, вела себя неприлично, делала растяжку в салоне и всех нервировала. Кто прав и виноват в этой истории — неизвестно. У каждого своя точка зрения. Однако конфликт был действительно громким, на блондинку составили два административных протокола, а в дежурной части прима даже оскорбляла полицейских.

Прошла любовь

Когда история с самолетом начала забываться и балерина стала отходить от пережитого стресса, в ее жизни случилась новая трагедия. Горячо любимый избранник Сергей Кузнецов предал танцовщицу, звезда громко заявила о расставании.

С бывшим возлюбленным артистка провстречалась чуть более месяца. Красавица даже обещала выйти замуж за нового мужчину и оплатила их шикарный отпуск на Мальдивах. Поклонники были рады за приму — рядом с женихом знаменитость вся сияла от счастья. Каждый день Анастасия говорила о счастье, понимании и благополучии в отношениях.

Однако любовь прошла быстро, помидоры изначально были не первой свежести. Причиной разрыва по версии экс-избранника Волочковой — ее плохое отношение к детям. В том числе Сергею не понравилось, что балерина любит выпить. Сама же прима выдвинула свою версию расставания: Кузнецов совершил некий поступок, который невозможно простить.

При этом танцовщица недолго горевала о прошедшей любви. Она быстро оправилась, стала выкладывать снимки с новыми мужчинами, фото цветов и прочих подарков от поклонников.

Последняя воля

Еще фанаты запомнили серьезный нервный срыв Анастасии у здания Тверского суда в Москве, куда та направилась из-за иска соседей. Блондинка прибыла в нетрезвом состоянии и глубоком отчаянии — знаменитость даже перешла дорогу в неположенном месте и распаниковалась перед несущимися мимо автомобилями. Водители, вероятно, испугались не меньше звездного пешехода.

Самое грустное случилось после, когда Волочкова заметила камеры. Истерика балерины разразилась на весь район: слезы, крики, паника. Что довело артистку до такого состояния? Оказывается, постоянные стрессы из-за соседей, хейтеров, проблем в общении с дочерью Ариадной и другие трудности в нелегкой жизни красавицы.

«Мое самочувствие — ужасное! Если умру от этих стрессов, пожалуйста, похороните меня в пуантах!» — кричала прима Большого театра.

Там же светская львица призналась журналистам, что не останавливает себя перед желанием выпить алкоголь. Да и претензии соседей ее не волнуют, она собирается и дальше разгуливать голой по двору, справлять нужду под елкой и жить на полную катушку.

Известно, что жители подмосковного поселка возмущены своеволием танцовщицы и подали иск в суд. Хоть это, по словам Анастасии никого не волнует, у здания суда блондинка все-таки разрыдалась.

Новая жизнь

Теперь обиды на сотрудников аэропорта, бывшего избранника Сергея Кузнецова и скандальных соседей позади. У Волочковой снова любовная песня в сердце. Она встретила подходящего кавалера, за которого хочет выйти замуж. Только недавно красавица сообщила о помолвке. Кто же этот таинственный человек? Оказывается, настоящий волшебник.

О новом партнере балерина долго говорила загадками. Лицо мужчины звезда не показывала, однако объяснила — ее суженый настоящий Дед Мороз. По крайней мере, в таком образе он предстал перед ней. Символ Нового года пришел домой к светской львице и принес подарки. Он оказался добрым, чутким и понимающим, а именно такого принца артистка представляла себе во снах. С того момента началась их волшебная история любви.

Теперь жизнь танцовщицы заиграла яркими красками. Дедом Морозом оказался кондитер Дмитрий Дюран, он занимается бизнесом по изготовлению угощений без сахара. Отношения пары развиваются очень стремительно, прима уже вовсю готовится к свадьбе. По словам балерины, она хочет предстать на торжественной церемонии в образе Снегурочки в качестве к отсылке к романтическому началу отношений. Однако на отдых Волочкова уехала без жениха. Неужели нас ждет новый скандал?

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