Первые шаги: какую помощь получают молодые мамы в Донецке

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Медики и волонтеры помогают роженицам в Донецке совершить настоящий материнский подвиг.

Партию особого гуманитарного груза доставили в Донецк волонтеры Народного фронта. В громадных коробках — все самое необходимое для детей, которые только что появились на свет. Многим из этого набора, который насчитывает полсотни позиций, молодые мамы будут пользоваться и спустя месяцы после рождения малышей. Валентин Трушнин передает из столицы ДНР.

Донецким мамам больше не нужно бегать по магазинам и аптекам, собирая все необходимое для ребенка. Теперь все это им приносят прямо в палату.

В каждом роддоме Донбасса теперь есть запас наборов для новорожденных. Мамы получают их оперативно, еще до выписки. Здесь 50 наименований товаров. В общем, все, что нужно младенцу в первый год жизни.

«Все очень понравилось. И зимнее, и на вырост, осенний комбинезончик — вообще шикарно. Много „бодиков“. Памперсы, пеленки, салфетки, детская косметика уходовая», — перечисляет молодая мама.

В минувший год, самый тяжелый для Донбасса, когда страшно было просто находиться в обстреливаемых городах, материнство стало разновидностью подвига. Женщины рожали под грохот снарядов, готовые в любой момент прикрыть детей собой.

«Было очень шумно, в девятой больнице внизу нет бомбоубежища и нас просто просили детей убирать от окон, мы ставили детей ближе к двери, чтобы быстрее можно было выбежать. Страшно было очень», — рассказывает мама Наталья Булатова.

У Натальи Булатовой — долгожданный первенец. А у Екатерины Калугиной — уже второй мальчик. Оба появились на свет во время войны в Донбассе. Первый в 2015-м, второй — несколько месяцев назад.

«Жизнь продолжается, мы живем и верим в лучшее. В момент рождения ребенка был недалеко прилет, было ощутимо», — рассказала Екатерина Калугина.

Мы записываем эти интервью в одной из донецких амбулаторий, где молодые мамы наблюдаются у врачей. Но сегодня они пришли сюда чтобы получить наборы для новорожденных.

«В комплект входит вот одеяло-комбинезон, еще один комбинезончик. Очень прекрасный набор необходимый, здесь и пустышки, и соски, и все, что необходимо ребенку до года», — рассказывает и показывает одна из работников медучреждения.

Эта акция стартовала еще весной. Фонд помощи детям Донбасса, созданный Акционерным Банком «РОССИЯ», обеспечивает такими наборами всех молодых мам Донецкой и Луганской республик, где бы они ни находились — дома или в эвакуационных пунктах.

«В принципе, эти наборы формировались с учетом пожеланий матерей, с учетом родительского сообщества. Было определено, что самое необходимое должно входить в этот набор, чего в регионах Донбасса на данный момент не хватает, в чем дефицит. Также большая часть позиций из этого набора — они российского производства. Для нас это имело высокое значение в условиях необходимости очень срочной и очень оперативной поставки наборов. Чтобы не ждать продукцию из заграницы», — рассказала директор благотворительного фонда помощи детям Донбасса Кристина Федосеева.

Наборы комплектуются в столице, откуда их по городам Донбасса развозят волонтеры «Народного фронта».

«Спасибо Вам огромное, эти наборы очень нужны деткам до года. Мамы очень довольны. В такое сложное время все очень дорого, боевые действия. Поэтому очень очень большая благодарность. Я думаю, мамы будут все рады», — сказала медик.

«Очень долго, а главное — проблематично в наше время достать некоторые позиции для ребенка, чтобы это было и комфортно и удобно, гипоаллергенно. Огромное спасибо фондам, которые помогают молодым семьям в столь непростое время», — уверена одна из мам.

В Донбасс уже доставлено 11 тысяч таких наборов, и привезут еще. Столько, сколько понадобится. Ни одна молодая семья ни останется без помощи.