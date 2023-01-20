Избавляйтесь от лишнего: китайский совет дня на пятницу, 20 января

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Если не начать разгребать завалы, то мир сам выкинет что-то из вашей жизни.

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 20 января?

Энергии пятницы разбудят желание произвести большую чистку. Лучше всего этому желанию последовать и организовать ликвидацию всего отжившего и устаревшего. А если желания нет — то есть большая вероятность, что мир сам решит, что именно следует удалить из вашей жизни. С энергиями не спорят.

Совет дня: нужно обязательно устроить генеральную уборку. Где — выбирайте сами: можно в квартире, можно в офисе, можно во дворе, даже в теле собственном можно. Главное — нужно удалить из своего пространства что-то, что уже отслужило свой срок и скорее мешает, а не помогает вам двигаться вперед.

Предостережение дня: не подписывайте важные контракты и не начинайте серьезных дел. Энергии дня могут серьезно подпортить вам удачу в таких вопросах.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на следующую неделю.