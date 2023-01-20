В ЛНР раскрыли число раненых боевиков ВСУ за четыре дня

Эксперт Марочко: за четыре дня бойцами РФ были ранены полторы тысячи боевиков ВСУ

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Два дня назад официальный представитель российского оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков докладывал, что бойцы РФ за сутки ликвидировали более 60 радикалов.

Полторы тысячи украинских боевиков были ранены в зоне ответственности подразделений Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) за четыре дня. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«В период с 16 по 20 января из зоны ответственности Второго Армейского корпуса МО РФ в украинские лечебные заведения поступило порядка полутора тысяч раненых украинских военнослужащих», — сказал отставной подполковник ЛНР.

Перед этим заместитель командующего Вторым Армейским корпусом НМ ЛНР Апты Алаудинов рассказывал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ), которые участвовали в боях за Артемовск, зажаты российской армией всесторонне. Он также отмечал, что Вооруженные силы России на данном направлении «ежедневно приносят очень серьезные результаты».

Два дня назад официальный представитель российского оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков докладывал, что бойцы РФ за сутки ликвидировали более 60 боевиков ВСУ на купянском направлении.

Россия продолжает проведение спецоперации на Украине, начатой в конце февраля прошлого года, по денацификации и демилитаризации Незалежной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Киев начал стягивать тыловые войска в Артемовск.