«Нам тебя будет не хватать»: как выглядит могила трагически погибшего актера Суховского

Фото: Кадр из к/ф «НЕДЕТСКИЙ ДОМ», реж. Михаил Расходников , 2021 г.

Несмотря на юный возраст, молодой человек успел поработать со знаменитостями отечественного кинематографа.

Могилу юного актера Арсена Суховского показала его приемная мать Юлианна Медведева в социальных сетях. Она отметила, что попрощаться с молодым человеком пришло много людей, сказав немало добрых слов о нем.

«До встречи на небесах наш Сенька! Нам тебя будет не хватать. Спасибо всем за слова утешения, ободрения, это так поддерживало и поддерживает до сих пор…» — написала женщина.

Как выглядит сейчас могила юного актера. Instagram* / yuliankamedvedeva

Арсен Суховский скончался на 19-м году жизни. По предварительной информации, парень залез в трансформаторную будку, после чего его убило током. Следователи разбираются в причинах произошедшего. Прощание с артистом проходило 19 января в Краснодаре.

До пятилетнего возраста Арсен находился в приюте. С Юлианной Медведевой у них выстроились самые теплые взаимоотношения, родственники проводили много времени вместе. Кинокарьера Суховского началась в 2013 году с мини-сериала «Ладога» и фильма «Недетский дом», который рассказывает о жизни детского приюта. В нем он исполнил роль вместе с актером Иваном Охлобыстиным.

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