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Украинский лидер Владимир Зеленский находится в своего рода агонии со своим желанием вернуть утраченные территории.

Любые попытки украинских военных атаковать крымский полуостров не останутся без ответа. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава регионального парламента Владимир Константинов. Так он прокомментировал слова официального представителя американского Госдепа Неда Прайса о том, что украинская сторона может использовать западное оружие, выбирая цели на свое усмотрение.

«Ничего удивительного. Ведь пиратско-людоедская логика в равной степени присуща как Киеву, так и Вашингтону. Но пусть тогда не жалуются, когда и мы сполна ударим в ответ», — сказал Константинов.

Также он напомнил, что воссоединение Крыма с Россией произошло благодаря «историческому» решению жителей республики. Перед этим заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщала, что Штаты поддерживают Украину, стремясь «вернуть территории», включая Крым, (непризнанный Вашингтоном как часть РФ — прим.ред.) любыми способами.

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет называл угрозу президента Украины Владимира Зеленского напасть на регион агонией, добавив, что в случае отправки Западом оружия для атаки полуострова, «потом не поздоровится никому».

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума. В ходе голосования более 96% избирателей в Крыму и более 95% в Севастополе высказались за присоединение. Но Украина отказывается признавать итоги референдума. При этом президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что вопрос закрыт и обсуждению более не подлежит.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что США пообещали Киеву в отношении Крыма.