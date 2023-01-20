Противник будет повержен: лучшее видео из зоны СВО на Украине за день

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Украинские террористы выбились из сил. Мобилизация также не помогает. Российские военные идут вперед, освобождая все новые и новые территории Донбасса.

Российские войска продолжают специальную операцию по защите Донбасса от украинских террористов. Ситуация на фронте сложная. Между тем, у бойцов ВС России огромные возможности, а противник, говорят эксперты-политологи и военные эксперты, буквально раздавлен. Сил на противостояние не осталось.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США и Германия не смогли договориться о передаче танков Украине.