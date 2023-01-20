Посол Антонов упрекнул Запад в развязывании гибридной войны против России

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Дипломат поинтересовался, когда американские власти одумаются и перестанут стремиться к ядерному «Армагеддону», о предотвращении которого на публику так беспокоится руководство Белого дома.

США и их союзники развязали на территории России гибридную войну, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он отметил, что страна наживается на партнерах по НАТО.

«Американцы и их союзники развязали тотальную гибридную войну против России на нашей же территории», — сказал он журналистам.

Он добавил, что США заставляют партнеров по НАТО финансировать ренессанс американского военно-промышленного комплекса. По его словам, таких денег «оборонка» США не видела даже в годы холодной войны. Кроме того, Антонов затронул и утверждение Вашингтона о том, что Россия пользуется опасной и безрассудной риторикой в ядерной сфере.

«Нас давно перестали удивлять пустопорожние и безответственные утверждения о том, что наша страна якобы угрожает применением ядерного оружия. Никто в российском политическом и военном руководстве России никогда не высказывался подобным образом», — отметил он.

В заключении он еще раз предупредил США, что их курс может привести к катастрофическому сценарию, и поинтересовался, когда американские власти одумаются.

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