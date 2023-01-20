Премьер Британии Сунак предстанет перед полицией за нарушение ПДД

Фото, видео: www.globallookpress.com / Martyn Wheatley; 5-tv.ru

Политику грозит крупный штраф. А все благодаря его бдительным подписчикам.

Британскому премьер-министру Риши Сунаку грозит штраф. Он выложил в сеть видео, где, сидя в автомобиле, радостно рассказывает о своем новом проекте по созданию рабочих мест. Но внимательные британцы заметили, что премьер не пристегнут. А по правилам и водители и пассажиры старше 14 лет обязаны использовать ремень как на переднем, так и на заднем сиденье.

Позже один из журналистов попытался узнать, почему премьер не соблюдает законы, однако тот в прямом смысле слова ушел от ответа…

Выдержав паузу, Риши Сунак все же принес публичные извинения, заявив, что совершил ошибку. И несмотря на то, что полиция уже взялась за это дело, многие опасаются, что высокопоставленному нарушителю удастся уйти от ответственности.