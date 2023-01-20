Российская артиллерия с ювелирной точностью выбивает ВСУ с их позиций

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru

Боевые расчеты расчищают дорогу штурмовым отрядам, освобождающим стратегически важную Марьинку.

Российские артиллеристы уничтожают укреп-районы ВСУ под Марьинкой. Бьют из крупнокалиберных гаубиц «Гиацинт». Орудие способно поражать противника на расстоянии в десятки километров и обладает невероятной огневой мощью. В этом убедился Александр Сафиулин.

В ДНР восемь градусов тепла, шел дождь, дороги размыло буквально за одну ночь. В пути на позиции журналисты шутят, что после такого водитель легко смог участвовать в ралли.

Еще вчера пробраться на позиции было значительно проще. В пути обсуждают последние новости из поселка Марьинка — там сейчас штурмовые подразделения пятой бригады ДНР теснят оставшихся солдат ВСУ. Артиллерия пробивает путь пехоте.

Сегодня работают из «Гиацинта» — оружие мощнее и точнее «Д-20», бьет по более серьезным укреплениям и используется для контрбатарейной борьбы.

Во время небольшой паузы, пока разведка следит за результатом стрельбы, расчет готовит новые снаряды. Таким орудием, как правило, работают во время интенсивных боев, с ювелирной точностью. Как рассказал командир подразделения, приходится иногда буквально в соседний дом бить для поддержки пехоты.

Ушел еще один выстрел. Без перерыва и без корректуры будет еще один отправлен. Противнику не дают времени понять, что происходит.

За каждым снарядом следят корректировщики, стрельба, как правило, не прекращается до поражения цели, но попадают быстро.

«Огневая мощь, конечно, не сравнится с 122 мм. Плюс, уровень разрушений совсем другой при наблюдении разрывов и поражении цели», — сказал командир расчета 5-й гвардейской бригады первого армейского корпуса ДНР ВС РФ с позывным Кальмиус.

В сложившейся ситуации это то, что нужно. В Марьинке ВСУ окапывались долго и капитально, но, кажется, через какое-то время битва за этот поселок наконец станет очередной историей в хронике спецоперации.