Фото: www.globallookpress.com / Russian Government

Власти ряда государств продолжают играть в «шахматы» без правил. Многие уже стали понимать, для кого очередная партия окажется фатальной.

«Коллективный Запад» оказывает непомерное давление на Россию. И это очевидно всем. С таким заявлением выступил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, отметив, что страна, несмотря на мировой кризис, не испытывает потрясений. Напротив, тяжелое время — идеальный момент для становления и прорыва во всех сферах.

«На нашу страну и тех, кто стремится развивать с нами взаимовыгодное сотрудничество, оказывается грубое давление. Но это время не только больших вызовов. Оно открывает перед нами новые возможности. Прежде всего, для укрепления суверенитета в самых разных сферах, в том числе — экономической, финансовой, технологической», — подчеркнул глава кабмина в рамках Российско-туркменского бизнес-форума.

В числе прочего Михаил Мишустин отметил, что играть по старым правилам больше не получится ни у кого. Ситуация на мировой арене так изменилась, что странам придется подстраиваться под новые вводные. Например, учитывать, что привычные механизмы развития экономики не работают, а валюты, которым доверяли веками, доказали свою ненадежность.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинский лидер Владимир Зеленский тайно встречался с главой ЦРУ и узнал о возможных проблемах с поставками вооружений.