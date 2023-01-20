Президент Франции Макрон пожаловался, что давно не общался с Путиным

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Французский лидер считает необходимым поддерживать Украину, но при этом убежден — необходимо иметь возможность обсуждать политические дела с Россией. Усидеть на двух стульях не получается.

Глава Пятой республики Эммануэль Макрон посетовал на то, что уже несколько недель не общался с российским коллегой Владимиром Путиным. В своем заявлении в преддверии визита в Испанию он отметил — Франция, несмотря на поддержку Украины, должна сохранять возможность диалога с Россией.

«Необходимо помнить, что в долгосрочной перспективе, с народом, который является нашим соседом, необходимо уметь выстроить мир. Момент для этого настанет», — сказал Макрон в интервью изданию El Pais.

Он добавил, что о сохранении диалога с Россией заявлял даже тогда, когда многие страны были настроены категорично к государству. Кроме того, он указал, что «детонатором» конфликта на Украине стал «кризис, который переживает российская модель».

«Россия — великий народ и нация территориально и исторически. Усвоить период после 1991 года было очень сложно. А когда дело доходит до народа, географически находящегося посреди столь многих границ, который был потрясен различными формами терроризма, чья демография сокращается и который окружен демографическими гигантами, то, что поставлено на карту — это их будущее», — пояснил Макрон.

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