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Официально американские власти выражают полную поддержку киевскому режиму в любых их действиях. Но в кулуарах выясняется — ситуация не столь радужная.

Президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе в Киеве тайно встретился с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бернсом. Об этом сообщила газета The Washington Post, ссылаясь не некие достоверные источники.

По словам журналиста, в ходе обсуждения Зеленскому рассказали о военных планах России на ближайшие недели и месяцы, исходя из своих прогнозов. Кроме того, встреча была омрачена и неприятной информацией. Украинского лидера предупредили о том, что в вопросе поддержки США Киева могут возникнуть трудности. Хоть и официально американские власти заявляют — Украину будем и дальше поддерживать, поставки оружия и техники не прекратятся.

Согласно данным, киевский режим рассчитывает использовать финансовую помощь в размере 45 миллиардов долларов до июля или августа, при этом гарантий, что конгресс США одобрит следующий пакет, нет.

При этом Запад вовсе не слышит неоднократные предупреждения России и поставках оружия и техники. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, это лишь усугубляет конфликт, а если будут передано оружия для ударов по российской территории, конфликт выйдет на новый уровень, который затронет безопасность всей Европы.

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