Воздушную тревогу объявили на северо-востоке Украины

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Жителей сразу четырех областей страны призывают пройти в укрытия.

Ночью жители Украины вновь услышали сигналы воздушной тревоги. Сирены и громкоговорители звучали сразу в четырех областях на северо-востоке страны.

Как следует из данных официального ресурса по оповещению граждан, требования пройти в укрытия и оставаться там до стабилизации обстановки слышались в Сумской, Полтавской, Черниговской, а также Харьковской областях Незалежной.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-t.vru сообщал, что США одобрили очередной пакет военной помощи Украине на 2,5 миллиарда долларов.