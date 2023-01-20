Передается, как обезьянья оспа: Захарова поставила диагноз политикам США после заявлений Керри

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Официальный представитель российского МИД не смогла сдержать эмоций, услышав в очередной раз ту ересь, что несут иностранные «партнеры» РФ.

Спецпредставитель президента США по климату Джон Керри в своих заявлениях дошел до того, что почувствовал себя едва ли не богом. Это точно подметила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, опубликовав реакцию на выступление Керри в рамках Всемирного экономического форма (ВЭФ) в Давосе.

Американский политик отметил, что думать о спасении планеты — дело, сравнимое с «целым космосом». Джон Керри уверен: факт того, что участники ВЭФ могут определить группу людей, которая будет «сидеть в комнате и собираться ради разговоров о спасении человечества», очень необычен.

«Если вы скажете это большинству людей, большинство людей решат, что вы просто сумасшедший. <…> Но в действительности мы — именно эти люди», — восхищался каждым сказанным собою словом Керри.

Мария Захарова нашла четкий ответ на подобного рода формулировки. По мнению российского дипломата, все это, кажется, свидетельствует о неутешительном диагнозе.

«Зафиксировано новое заболевание — вирус исключительности. Распространен в США. Передается так же, как обезьянья оспа», — написала в Telegram-канале Захарова.

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