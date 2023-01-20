ТОП-5 причин, почему снится бывший возлюбленный

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Психологи считают, что подсознание часто пытается нам что-то донести в иносказательной форме.

Расставание с возлюбленным редко проходит безболезненно. Одни ненавидят бывших, другие скучают по ним, а третьи надеются, что все еще можно исправить. Однако если экс-избранник продолжает вам сниться, на это стоит обратить особое внимание, считает сомнолог Лори Левенберг.

Желание вернуть старые отношения

Один из наиболее частых сценариев — раскаявшийся бывший, который просит вернуть все, как было. Часто это сопровождается извинениями и мольбами. Подобные сновидения говорят о том, что этого хотите и вы сами — даже если не признаетесь себе. Просто мозг еще не смирился с расставанием и лечит себя, прогоняя варианты того, как все могло бы быть.

То же касается снов с первой любовью или, наоборот, тем, кто только недавно был всем в вашей жизни. Это не вы хотите их вернуть, а память выталкивает на первый план страхи и желания от одной мысли, что нужно заводить новые отношения.

Неудовлетворенность новыми отношениями

Во сне можно видеть не только счастливое воссоединение с бывшим, но и другой сценарий расставания с избранником. Скорее всего, это отражение ваших мыслей о настоящем. Быть может, что-то не так и с новыми отношениями, если подсознательно вы начинаете обдумывать пути отступления и «воссоединения» с тем, кто уже один раз разбил ваше сердце.

Раздраженность в связи с привычками нового избранника

Иногда во сне можно увидеть то, что жутко раздражало вас в отношениях с экс-возлюбленным. Тогда зачем это снится? Вероятно, есть проблема в настоящем! Скорее всего, у вашего нового спутника есть привычка, которая вас неявно или осознанно раздражает, пишет Elle.ru. Пока не настолько, чтобы думать о расставании, но достаточно, чтобы задуматься над случившимся. Тут надо срочно выяснить свой триггер и избавиться от него — поговорить с нынешним спутником или, увы, расстаться, если беда слишком велика.

Желание избавиться от мыслей о прошлом

Сны, в которых мы убиваем своих экс-возлюбленных — не такая уж редкость. Скорее всего ваше подсознание пытается избавиться от прошлого. Так что «убийство» бывшего во сне — вовсе не опасный признак. Скорее всего, так вы «убиваете» и все негативное, что было с ним связано.

А если экс-любовник убивает вас? Вероятно, мозг горюет по той наивности, способности доверять, которые у вас были в прошлом. Болезненное расставание часто приводит к неуверенности и озлобленности. Осознав это, можно работать над собой, иначе это грозит серьезными проблемами на любовном фронте.

Приятные воспоминания о прошлом

Приснился секс с бывшим возлюбленным? Такое бывает по целому ряду причин — и желание вернуть, и тоска по прошлому, и признак, что все уже забыто. Любовные игры с бывшим — это как показатель, что для вас все уже в прошлом, но вы отпустили обиду и помните только хорошее. Впрочем, если такой сон снится вскоре после расставания, то вряд ли вы уже достигли такого дзена. Зато поймете, в каком направлении работать.

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