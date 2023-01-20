Фото, видео: www.globallookpress.com / Christoph Schmidt; 5-tv.ru

Молодой человек нисколько не испугался «одинокого» путешествия. Напротив, радовался как ребенок!

В соцсетях набирает популярность видео необычного полета пассажира рейса из Сиднея на Фиджи. Робби Аллен оказался единственным человеком на борту помимо экипажа. Другой бы испугался, увидев пустой самолет, но он был этому только рад. Ведь все внимание бортпроводников было обращено к нему.

Стюардессы угощали мужчину шампанским и различными закусками. Лично поприветствовать единственного пассажира вышел командир. В общем, Робби Аллен почувствовал себя VIP-персоной. По прибытии на остров ему не пришлось долго ждать и искать свой багаж. Ведь его чемодан был единственным.